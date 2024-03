Les Prix de poésie Vénus Khoury-Ghata

Sous l’égide de la Fondation de France, le jury des Prix Robert Ganzo 2023 du nom du grand poète vénézuélien d’expression française Robert Ganzo (1898-1995) auteur de L’Orénoque décerne au printemps et à l’automne six Prix 2023 dans six catégories. Les lauréats des Prix 2023 et 2024 seront mis à l’honneur à Saint-Malo, lors du Festival Étonnants Voyageurs le dimanche 19 mai 2024 et à Paris, lors du Marché de la Poésie, le jeudi 20 juin 2024.