Profession : agent littéraire, un métier mal connu

L’agent littéraire est une personne chargée de représenter les écrivains et leurs œuvres écrites auprès des éditeurs, des producteurs de théâtre et des producteurs audiovisuels. Il accompagne ses auteurs sur un plan juridique, financier et artistique, et veille sur leurs intérêts.

Si en France, la vision de l’agent littéraire évolue, il est considéré comme incontournable dans le monde anglo-saxon. De fait, une grande part de légendes et de confusion règne autour de ce métier qui a pourtant une vocation première : fluidifier les échanges entre l’auteur et l’éditeur, pour aboutir à la publication d’un manuscrit, dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Dans le cadre d’un grand dossier, ActuaLitté a sollicité David Pathé-Camus, agent, mais également auteur et traducteur, pour brosser un portrait pas simplement type de cette profession. Il aborde et détaille également les relations avec l’auteur et l’éditeur, évoquant ce que son expérience lui a apporté.

L’agent, loin d’être cet intermédiaire dont la fonction reste mal connue, conseille, écoute et accompagne. Avec l’espoir, pour chaque œuvre qu’il défend, de la faire connaître au plus grand nombre, dans les meilleures conditions possible.