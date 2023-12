Suites : la collection poche des éditions Métailié

À l’ombre d’une usine chimique aban- donnée, des écoliers disparaissent. La police les considère comme des fugueurs. Leonard et ses amis vivent entre terreur et fascination pour la vio- lence. Pour Leonard, si on veut rester en vie, il faut aimer quelque chose, et lui, il aime les livres et les filles. Derrière tous les ingrédients d’un thriller, le lecteur est bouleversé par la beauté de l’écriture, la grâce et le mys- tère d’un texte rare. Une expérience littéraire extraordinaire.

Traduit de l’anglais (Écosse) par Catherine Richard.

John Burnside est né en 1955 dans le Fife, en Écosse. Poète reconnu, il enseigne à l’université de Saint Andrews. Il est l’auteur, entre autres, du Bruit du dégel et de La Maison muette, tous deux traduits par Catherine Richard-Mas.