Assoiffés de Mystère : La Saga de Tracy Wolff

Films, séries, livres, jeux vidéos, le genre fantastique est des plus plébiscités par le grand public - et surtout par celui du Young Adult. C'est donc sans grande surprise que la saga Assoiffés est un réel succès dans le monde entier depuis la publication du premier tome en 2021.

Après la perte tragique de ses parents, Grace quitte San Diego pour se réfugier auprès de sa seule famille restante : son oncle et sa cousine. Elle découvre alors que le tonton gère un établissement peu ordinaire en Alaska, fréquenté par des étudiants tout aussi singuliers...

Grace est un personnage profond et audacieux à sa manière, et sa dynamique avec le protagoniste masculin, Jaxon - qui évidemment va devenir le "significant other" de notre héroïne - est complexe et intéressante.

Les rencontres, les surprises et l'intrigue sont le sel de la lecture, rendant la saga-entière un véritable "page-turner".

Ces 7 tomes, qui pourront satisfaire les fans de Twilight et Harry Potter, font échos à ces romans entremêlés d'éléments typiques de la fantasy et du fantastique. Avec une pointe de romance et des influences littéraires évidentes, s'il fallait définir la sage en un mot, il faudrait par de charme.

Tracy Wolff a tissé un récit qui parvient à captiver le lecteur avec sa fraîcheur et son suspense. Le climat du récit est enfin haletant, donnant envie de se précipiter sur le tome suivant.

Crédits photo : Pocket Jeunesse