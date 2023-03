Assoiffés Tome 5 : Empoisonnés

Le cinquième tome de la série événement Assoiffés ! Personne n'est sorti de la dernière bataille indemne. Flint est en colère contre le monde entier, Jaxon est en train de changer et je ne le reconnais plus et Hudson a érigé un mur que je ne suis pas sûr de pouvoir abattre un jour. La guerre approche, à présent, et nous ne sommes pas prêts. Il va nous falloir une armée pour espérer gagner. Mais tout d'abord, j'ai besoin d'éclaircissements sur mes ancêtres. Des éclaircissements qui pourraient bien révéler qui est le vrai monstre parmi nous. Et ce n'est pas peu dire dans un monde rempli de vampires assoiffés de sang, de gargouilles immortelles et d'une antique bataille entre deux dieux. Aucun d'entre nous n'a la garantie d'être encore debout une fois la poussière retombée, mais si nous voulons sauver ce monde, je n'ai pas le choix. Je vais devoir embrasser toutes les parts de moi... même les parts qui m'effrayent le plus.