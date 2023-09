Luca Di Fulvio : l'homme qui riait de l'Histoire

Autres collections (9 à 12 ans

Les aventuriers de l'autre monde

Le roman jeunesse de Luca Di Fulvio, l'auteur du Best-Seller Le Gang des rêves ! Lily, Red et Max sont amis. Mieux : ce sont des pirates. Ensemble, ils ont formé un club, et explorent le port où ils ont grandi. En quête d'aventure, ils tombent un jour sur une vieille femme, qui attend son mari sur la jetée. Elle leur raconte l'histoire de la baie, leur baie, maudite depuis qu'un seigneur local a décidé d'enfermer dans son château une jeune fille qui refusait ses avances. La baie permettrait d'accéder à l'Autre Monde, un monde où tout ressemble au nôtre mais où tout fonctionne à l'envers. Il n'en faut pas plus pour que nos trois complices décident de partir en exploration. Mais le conte de fées de la vieille dame tourne au cauchemar : pris au piège d'un violent tourbillon et menacés par des monstres marins, les amis se retrouvent dans les griffes d'Egon Dragon, le seigneur de l'Autre Monde. Revenir en arrière semble impossible et le temps presse. Pour se sauver et sauver la plage, ils devront faire face à leurs plus grandes peurs, trouver en eux des ressources enfouies et découvrir les vertus de l'amitié, la vraie.