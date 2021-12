Documentaire : L'Autre Molière, Jean-Baptiste Poquelin, inédit

Et s’il existait un autre Molière, un Molière que nous ne soupçonnons pas. Pas tout à fait comme il nous est présenté, à l’école, au théâtre... Ce documentaire nous emmène à la découverte de son travail et de son histoire lyonnaise, au moyens de rencontres avec Joëlle Sévilla, comédienne et metteur en scène, Georges Forestier, historien du théâtre, et Jacques Chambon, comédien. Ils tenteront alors de mettre à jour les facettes de l’homme que nous ne soupçonnons pas, un Molière méconnu, loin de Versailles et de la Cour.

Un Molière homme et acteur. Dans ce documentaire est dressé un portrait populaire et subversif de l’auteur et comédien, souhaitant lui rendre un hommage sincère, en l’honneur des 400 ans de sa naissance. Alors, c’est tout en observant le travail que Joëlle Sévilla mène sur les textes de Molière avec ses élèves, et en déambulant dans les rues du Vieux Lyon, que sera abordée la présence de Molière à Lyon et la modernité de ses écrits…

A découvrir jeudi 20 janvier à 22h55 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.