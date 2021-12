Les 400 ans de la naissance de Molière célébrés sur France Télévisions

Dès le lendemain de l'émission Culturebox qui lancera les festivités, la pièce Le Bourgeois gentilhomme sera retransmise sur France 5, depuis l'Opéra de Bordeaux. La comédie-ballet de Molière, commandée par Louis XIV et dont la musique est composée par Lully, est ici mise en scène par Jérôme Deschamps, ancien directeur de l’Opéra-Comique et le créateur des Deschiens, quand Mark Minkowski sera à la direction musicale.

En février, sur Culturebox, ce sera Le Malade imaginaire dans sa forme originale de comédie-ballet, enregistré à l’Opéra de Nantes. Une représentation dirigée par Hervé Niquet du Concert Spirituel, dans une mise en scène de Vincent Tavernier et une chorégraphie de Marie-Geneviève Massé.

En mars, ce seront Jacques Weber et Denis Podalydès dans L'Atelier Misanthrope, qui jouent et rejouent, se confrontent, se racontent et tenteront d'éclairer l’incroyable richesse du génie de Molière, concentré dans la scène 1 de l’acte I du Misanthrope. « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font... »

Un Secrets d'Histoire inédit

Les mois suivants, France Télévision offrira les premières livraisons de la collection de la Comédie Presque Française, « ou comment jouer avec les chefs-d’œuvre de Molière, en utilisant des codes artistiques les plus divers ? » Des créations originales, aux noms expressifs :

L’Avare, la brute et le truand — version film western de L’Avare

Dom Juan les Pins — version comédie familiale et d'horreur de Dom Juan

À base de misanthroppopopop — version comédie musicale hip-hop du Misanthrope

L'eau précieuse ridicule — version télé-réalité des Précieuses ridicules

La clinica del amor — version telenovelas du Malade imaginaire

En juin, la salle Richelieu de la Comédie-Française accueillera un spectacle en forme d'immersion dans l’intimité de la troupe naissante de la Comédie-Française au moment de la création de l’École de femmes, La Critique de l’École des femmes et l’Impromptu de Versailles, retransmis sur France Télévisions.

Un nouveau Secrets d'histoire inédit sera également proposé aux téléspectateurs. Une tentative de dévoiler l'homme derrière le dramaturge et comédien. Rendez-vous le lundi 10 janvier à 21h10 sur France 3.

On ne sait pas de source sûre quand il est né, pourquoi il porte son nom, pourquoi il a consacré sa vie au théâtre, s’il a vraiment écrit l’intégralité d’une œuvre qui a fait sa légende, s’il a épousé la fille ou la sœur de son ancienne maîtresse, voire sa propre fille, quelles pensées il a laissées sur ses papiers intimes puisqu’ils ont tous disparu, quel homme il était en réalité, pourquoi il est mort prématurément en pleine gloire ? Bref, Molière demeure aujourd’hui encore un mystère, qui continue de fasciner et de diviser les biographes.

Le grand échiquier, présenté par Claire Chazal, fêtera aussi les 400 ans de Molière. Pour évoquer l’univers riche, joyeux, pertinent, instructif de Molière, L'émission donnera la parole aux artistes les plus divers pour nous offrir des moments uniques.

Documentaires, spectacles, ballets, pièces de théâtre, magazines..., Molière occupera également « les régions » qui lui rendent hommage :

France 3 Paris Île-de-France

L’antenne est partenaire de l’exposition Molière, 1622-2022 - La Fabrique d’une gloire nationale à l’espace Richaud à Versailles, du 15 janvier au 17 avril 2022. France 3 Paris Île-de-France est également partenaire du mois Molière.

Dans les JT

Le 18h30 le 14 janvier, une page spéciale dans le JT du 15 janvier avec des reportages sur Versailles et le mois Molière, Luchini et Molière et Molière aujourd’hui pour les jeunes, que représente-t-il ?. Un duplex et des invités est prévu le 15 janvier au soir.

Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie

Le documentaire L'autre Molière, créé par Joëlle Sévilla — écrit par Joëlle Sévilla, Clément Rivière et Eric Guiraro — réalisé par Éric Guiraro, sera diffusé le jeudi 20 janvier sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et France 3 Occitanie.

Dans ce documentaire, Joëlle Sévilla, comédienne et metteur en scène, propose un autre regard sur Molière et sur sa présence à Lyon. S’il existait un Molière que nous ne soupçonnons pas ? Partons à la découverte de son travail et de son histoire lyonnaise avec Joëlle Sévilla, Georges Forestier, historien du théâtre, et Jacques Chambon, comédien, pour tenter de mettre à jour les facettes d’un Molière méconnu loin de Versailles et de la Cour. Ce film dresse un portrait populaire et subversif de l’auteur et comédien en l’honneur des 400 ans de sa naissance. C’est en observant le travail que Joëlle Sévilla mène sur les textes de Molière avec ses élèves, et en déambulant dans les rues du Vieux Lyon, que nous aborderons la modernité des écrits de Molière et sa présence dans la ville.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tartuffe, dans une mise en scène de Macha Makeïeff, présenté au TNN La Criée à Marseille, sera diffusé en janvier sur l’antenne numérique et en été sur l’antenne linéaire.

Et Lumni propose un dossier complet dédié à Molière pour tout savoir sur l’homme de théâtre. Disponible dès à présent, il sera complété de 5 vidéos consacrées au Malade imaginaire, produites par le Centre de la musique baroque de Versailles.

Ce sont aussi de nombreux articles sur Jean-Baptiste Poquelin, sur ses œuvres, ou encore la mise en avant de dates clés, ainsi que des citations à retrouver ou un quiz pour vérifier ses connaissances.

Sur le site éducatif lumni.fr, une richesse de vidéos, d’articles, d’extraits d’émissions comme C Jamy (comment est-il devenu une star ?, que signifient les injures de Molière ?…) ou Secrets d’histoire, mais aussi un numéro spécial de Felix déLIRE qui vont permettre aux collégiens de se familiariser avec cet auteur incontournable du XVIIe siècle.

Crédits : Marie Clauzade (France Télévision) / Secrets d'Histoire