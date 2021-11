Molière : après Le Misanthrope, Le Tartuffe, L’Avare... le timbre

Jean-Baptiste Poquelin était issu d’une famille de riches marchands-tapissiers du quartier des Halles – son père avait même une charge de valet de chambre tapissier du roi qui assurait l’accès au « petit lever » de Louis XIV – et il abandonna ses études de droit en 1643 pour former une troupe de comédiens (« L’Illustre Théâtre ») avec quelques amis de son âge.

Comme tous les acteurs de son temps, il s’inventa alors une seigneurie de fantaisie avec un nom campagnard et se fit appeler « le sieur de Molière » et donc Molière.

Après l’échec de L’Illustre Théâtre, il fut engagé en 1646 par une « troupe de campagne » réputée qui sillonnait le sud de la France. Il en devint vite le chef, commença à écrire pour elle des petites pièces en un acte, revint à Paris en 1658 où il triompha en s’imposant comme un acteur comique extraordinaire et en proposant une nouvelle manière d’écrire des comédies. S’enchaîna alors une longue série de chefs-d’œuvre, des Précieuses ridicules au Malade imaginaire en passant par L’École des femmes, Le Misanthrope, Le Tartuffe, L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme...

Autant applaudi par son public parisien que par le roi Louis XIV et sa Cour, il a stupéfié les spectateurs en faisant rire des comportements de ses contemporains – on le surnomma « le peintre » – et en inventant des formes de théâtre inconnues jusqu’à lui comme la comédie musicale, dite « comédie-ballet ». S’il a gardé un pouvoir comique intact et un rayonnement inégalé, c’est qu’en montrant la folie et l’aveuglement des hommes en proie à des passions ou à des idées fixes, il semble avoir touché aux travers éternels de l’être humain.