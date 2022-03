Newsletters

Les pourparlers de paix entre les représentants ukrainiens et russes patinent, tandis que les bombardements se poursuivent sur Kyiv et Kharkiv, notamment, alourdissant le bilan humain du conflit. Les bibliothécaires ukrainiens, mobilisés comme le reste de la population, annoncent la mise en œuvre d'un projet « repoussé depuis 30 ans » : la création de la Bibliothèque nationale numérique.

Et si les pages des manuscrits enluminés prenaient soudain vie, ouvrant le terrain à des batailles épiques entre des créatures plus improbables les unes que les autres ? Le jeu vidéo de stratégie Inkulinati permettra aux bibliophiles, et aux autres, de mener de fougueux et hilarants combats, dans les pages de luxueux ouvrages. L'équipe de développeurs de Yaza Games, qui travaille d'arrache-pied pour publier le jeu cette année, a pris un peu de temps pour répondre à nos questions.

Le Dicastère pour la communication du Vatican numérise actuellement ses documents historiques, recensés sur les 100 dernières années, projet pour lequel il fait appel à PFU, la filiale scanners de Fujitsu. Il s'agit d'une grande variété de types de documents, allant des bulletins d'information sous forme de volumes reliés, de brochures et reportages sur des événements survenus au Vatican il y a plus de 100 ans.

Frédérick Tristan, écrivain et poète français, de son vrai nom Jean-Paul Baron, est décédé ce mercredi à Dreux à l’âge de 90 ans. Il avait été le lauréat du Prix Goncourt 1983 avec son ouvrage Les égarés, mais aussi du Grand prix de la Société des Gens de Lettres en 2000, pour l’ensemble de son œuvre.

Mais aussi les survivants de l'Holocauste, des suggestions pour la présidentielle, QR Code et ISBN...