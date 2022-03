Décès de l'auteur et poète Frédérick Tristan

Le 10 février, Mino Milani, l’écrivain le plus important et le plus connu de Pavie (Lombardie), est décédé à l’âge de 94 ans. Auteur prolifique et éclectique, il était romancier, journaliste, auteur de bande dessinée, et aussi fin narrateur de la capitale lombarde et de son fleuve (le Ticino). « A mon avis, il n’y a personne de meilleur pour raconter des aventures que Mino Milani » avait écrit Gianni Rodari dans la présentation d’Efrem soldato di ventura, un roman jeunesse sorti en 1973 pour Mursia Editore.