Christophe Carlier, Prix du roman de la gendarmerie 2022 pour Un prénom en trop

Créé en 2020, le Prix du Roman de la Gendarmerie récompense un ouvrage « dans lequel la gendarmerie, les territoires et le rapport au métier de gendarme occupent une place cardinale ». Peuvent participer tout gendarme actif ou retraité, tout réserviste, tout personnel civil de la gendarmerie nationale, mais également tout auteur n'ayant aucun rapport avec le métier de gendarme, tant que cette dernière occupe une place prépondérante dans son manuscrit.

Christophe Carlier, écrivain et professeur de lettres classiques à La Sorbonne, a été désigné par le jury composé, entre autres, de Maxime Chattam, Françoise Bourdin, Éric Delbecque, Cécile de Ménibus, Yves Thréard, et de gendarmes. Il est présidé par le général d’armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie.

Le résumé d'Un prénom en trop par les éditions Plon :

On ne naît pas tueur, on le devient.

Un thriller intrigant, ironique, corrosif.

Il a suffi d’une soirée d’été pour que Rebecca, jeune femme sans histoire, responsable juridique à Annecy, se retrouve prise au piège d’un jeu cruel, implacable. Poursuivie pendant des mois par un inconnu, dont on découvre peu à peu les obsessions, la cruauté et la folie. Dans cette descente aux enfers, Rebecca est épaulée par une collègue – qui elle-même nourrit une curieuse fascination à son égard –, puis par un gendarme plus tenace qu'il n'y paraît, et dont la sagacité ne se révèle qu’à la dernière ligne du roman.

Comment tombe-t-on dans les griffes d’un maniaque ? Et comment pourrait-on lui échapper ?

Parfois, il suffit de presque rien.