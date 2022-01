Newsletters

Créée en 2004 par Catherine Florian et Christine Lemoine, Violette and Co est la seule librairie parisienne à être à la fois lesbienne, LGBTQI+ et féministe. Après plus de quinze ans d'existence rue de Charonne, les gérantes ont annoncé, fin 2019, leur intention de revendre la librairie. Un projet retardé par la pandémie, finalement officialisé. Violette and Co va-t-elle disparaître ? Personne ne le souhaite : les projets de reprise se multiplient, notamment avec un projet de café-librairie coopératif.

Les quatre finalistes dévoilés mi-décembre auront eu un long mois et demi à attendre avant que le jury du Prix des Deux Magots ne tranche. C’est finalement l’ouvrage de Louis-Henri de La Rochefoucauld, Châteaux de sable, publié chez Robert Laffont, qui aura remporté l’adhésion !

Un tribunal ougandais a ordonné mardi la libération sous caution de l'écrivain ougandais Kakwenza Rukirabashaija, qui assistait à l'audience à distance, depuis la prison de haute sécurité de Kitalya. Arrêté le 28 décembre 2021, il est accusé d’avoir insulté la famille du président Museveni. Si sa libération est effective, on lui a également interdit de parler à la presse, en attendant une prochaine audience prévue le 1er février.

Un tribunal ougandais a ordonné mardi la libération sous caution de l'écrivain ougandais Kakwenza Rukirabashaija, qui assistait à l'audience à distance, depuis la prison de haute sécurité de Kitalya. Arrêté le 28 décembre 2021, il est accusé d’avoir insulté la famille du président Museveni. Si sa libération est effective, on lui a également interdit de parler à la presse, en attendant une prochaine audience prévue le 1er février.

Mais aussi la collection BD des éditions møtus, les Nuits de la lecture, un prix pour les jeunes créateurs...