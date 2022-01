Bilan d'une 6e édition des Nuits de la lecture placée sous le signe de l’amour

La 6e édition des Nuits de la lecture s'est tenue cette année dans toute la France et dans une trentaine de pays, sous le parrainage du prix de l'Académie Française 2021, François-Henri Désérable et le marrainage de l'auteure de Feu, Maria Pourchet.

Beauvoir, Cohen et Duras

Pendant quatre jours, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les musées, les théâtres, les établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et médico-sociales, le réseau des établissements culturels français et les librairies francophones à l’étranger, ont déployé, in situ, une multitude d’activités.

Des « soirées pyjama » autour de « petits contes pour petites oreilles », des soirées de lecture à voix haute, d’Escape Game, d’ateliers, de rencontres, de spectacles, de karaoké de chansons d’amour et de jeux littéraires autour de l’amour. Un montage de textes réunissant des extraits des oeuvres de Simone de Beauvoir, d’Albert Cohen et de Marguerite Duras a été mis à la disposition de tous les lieux par le CNL. Et pour mettre un livre dans les mains de chaque enfant, le jeune public a pu bénéficier d’une opération Chèque Lire à hauteur de 125 000 euros.

Une soirée de lecture musicale

Cette nouvelle édition a aussi été marquée par plusieurs grandes soirées de lecture à voix haute programmées sur tout le territoire, parmi lesquelles des lectures amoureuses de l’Odyssée aux Beaux-Arts de Paris, des lectures « sensuelles » à l’Espace Cardin, un club de lecture insolite au Lieu unique à Nantes mais aussi une lecture musicale à la Maison de la Culture d’Amiens et près de 100 événements organisés par les Petits champions de la lecture.

L’amour et les livres ont envahi la toile et les réseaux sociaux à l’occasion d’un défi TikTok porté par Félix Radu, de podcasts et de jeux sur Facebook et Instagram et d’une retransmission en direct sur YouTube de la soirée de lecture musicale au CNL de François-Henri Désérable et Maria Pourchet, autour de leur livre Mon maître et mon vainqueur, paru aux éditions Gallimard et Feu, paru chez Fayard.

Le CNL souhaite ainsi réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture dans la vie quotidienne des Français en proposant tout au long de l’année de nombreuses actions et de nombreux temps forts pour donner priorité à la lecture, grande cause nationale.