Le réalisateur de l'adaptation de Blueberry, Jan Kounen, va adapter Epiphania

« Epiphania est un monde qui questionne le nôtre. Une trilogie qui en dit long sur les limites de notre système à bout de souffle. Une rencontre entre le conte fantastique, la dystopie, l’analyse politique de nos sociétés, les limites de notre rapport à la Nature et une histoire d’amour. Une humanité qui souffre et qui, comme Ludovic Debreume semble le sous-entendre, ne peut s’en sortir, tant que, en première instance, la relation à deux ne sera pas en paix. » C'est ainsi que Naïa Productions, en charge du projet d'adaptation, présente la trilogie publiée chez Casterman entre 2017 et 2019.

En voici le synopsis de l'adaptation partagé sur le site de la boîte de production :

À la suite d’un tsunami géant, le monde entier découvre avec stupéfaction l’arrivée des mixbodies, des êtres mi-humains, mi-animaux qui naissent de la Terre elle-même. David, un modeste guitariste qui ne voulait pas d’enfant, se retrouve à devoir adopter l’un d’entre eux. Alors que David devient le père de Koji, le mystère de l’origine des mixbodies secoue de plus en plus la société qui les entoure. Car les mixbodies ont deux caractéristiques particulièrement inquiétantes : ils grandissent de manière accélérée et développent une haine viscérale de l’être humain. Certains commencent à penser que la Terre, menacée par l’Homme, aurait envoyé sa propre armée.

Pour cette adaptation, l'auteur de la trilogie Ludovic Debeurme est accompagné de Philippe Aigle et Séverine Lathuillière. Et pour l'occasion, Jan Kounen sera à la réalisation de son premier film d'animation, lui qui s'attela en 2004 à l'adaptation cinéma de la bande-dessinée culte de Jean Giraud, alias Moebius, en prise de vue de réelle et avec Vincent Cassel dans le rôle-titre. Après 7 ans d'absence à la réalisation, Jan Kounen était revenu en 2020 avec la comédie, Mon cousin, accompagné des acteurs Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot et Alix Poisson.

PRIX LITTERAIRE:La sélection du Fauve d'Angoulême - Prix du Public France Télévisions 2022

Ludovic Debeurme apparaît dans le monde de la bande dessinée en 2002 avec son premier album, Céphalus. Sa bande dessinée Lucille, parue aux éditions Futuropolis en 2006 est récompensée par le Prix René Goscinny la même année, puis le prix Essentiel du Festival d'Angoulême en 2007.

Une version intégrale de la Bande Dessinée Epiphania est également sortie en 2021, toujours aux éditions Casterman.

Crédits : Naia-Productions / Castermann