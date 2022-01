Dany Laferrière entre au musée Grévin de Paris

Cette rentrée d’hiver est chargée pour Dany Laferrière : il publie chez Zulma Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?, ce 3 février et un mois plus tard, chez Grasset, L’enfant qui regarde, le 9 mars. Entre temps, il aura également le plaisir de se retrouver en version de cire, au musée Grévin.

Une cérémonie, en présence de Christine Orban, membre de l’académie Grévin servira d’inauguration, avant que les visiteurs ne puissent la contempler, à compter du 2 février.

Six mois de travail ont été nécessaires pour créer son personnage, indique l’établissement. Et Dany Laferrière a, semble-t-il, pris un grand plaisir à participer à chaque étape de la création auprès du sculpteur Claus Velte et des équipes des ateliers Grévin dont la qualité et la minutie du travail ont permis un résultat plus vrai que nature.

Lors du premier rendez-vous, il s’est prêté au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains.

Un second rendez-vous a confronté le modèle et le modelage. Enfin, plusieurs mois plus tard, ont été vérifiés les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage.

Comme le veut la tradition, Dany Laferrière a choisi la tenue pour son double, représenté assis sur un fauteuil et tenant dans ses mains un livre de son écrivain préféré : Borges. Autrement dit, à l’identique, ou presque, de sa version montréalaise.

« Lire n'est pas nécessaire pour Le corps (cela peut même se révéler nocif), seul l'oxygène l’est. Mais un bon livre oxygène l’esprit », assure Dany Laferrière. Une maxime dont son double de cire pourra deviser, en compagnie de Jean de La Fontaine, ou encore Marcel Proust, entré en 2019, ainsi que Guillaume Apollinaire ou encore Jules Verne…

crédits photo : © Musée Grevin