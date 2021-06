Newsletters

La librairie indépendante et généraliste À la ligne, à Lorient, accueille des lecteurs ravis sur 85 m2. Dominique Bernardé, son fondateur, y propose 9000 références, avec une dominante qui tire sur la littérature et les sciences humaines. Derrière le nom de sa librairie, un hommage à l'œuvre et un lien particulier avec l'auteur Joseph Ponthus...

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a ouvert sa plateforme consacrée aux œuvres indisponibles. Son rôle est d'informer les ayants droit sur la numérisation et l'éventuelle mise en ligne d'œuvres indisponibles dans le commerce, pour améliorer l'accès au patrimoine culturel européen.

Dave Eggers, auteur du roman Le Cercle, qui explorait la dérive des réseaux sociaux et entreprises du numérique, n'aime pas les « racketteurs ». Raison pour laquelle il réservera la vente de son prochain roman, The Every, aux librairies indépendantes, en excluant volontairement Amazon. Dans un premier temps, du moins...

Né d'une collaboration entre le concepteur de jeux Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R. R. Martin, le projet Elden Ring avait de quoi intriguer. Les amateurs de jeux retors attendent avec impatience cette nouvelle production de FromSoftware, studio connu pour ses jeux particulièrement exigeants. Une bande-annonce révèle quelques éléments.

Mais aussi des manuscrits enluminés, le Prix Asie de la Critique, Idéfix en BD...