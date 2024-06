Newsletters

Cette 24e semaine (10 au 16 juin) fut, à nouveau, largement dominée par la bande dessinée dans les meilleures ventes. Mortelle Adèle veille toujours sur sa première place avec 17.555 exemplaires, talonnée de près par Riad Sattouf et le tome 9 des Cahiers d’Esther, lequel cumule à 16.712 ventes. La jeunesse a le vent en poupe en cette veille de vacances scolaires, et propulse deux autres mangas dans le haut du classement.

Deux semaines après la suppression de 50 emplois, le départ du directeur général, 12 mois après sa prise de fonction, le libraire en ligne australien Booktopia semble coincé. Du fait de problèmes de liquidités, la société cherche des fonds, très activement et des investisseurs. Mais dans l’intervalle, toute cession d’actions en bourse est arrêtée net.

Les membres du Prix Eugène Dabit du roman populiste ont rédigé un texte, appelant à faire barrage à l'extrême droite. « Il n’est pas si courant qu’un prix littéraire s’exprime sur un terrain aussi ouvertement politique. Nous l’avons estimé nécessaire au regard de notre histoire, des valeurs que nous portons et de l’urgence de l’heure », nous indique le jury, qui a adressé à ActuaLitté son texte, proposé ici en intégralité.

L’acteur canadien Donald Sutherland est mort ce jeudi 20 juin, à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie. Fort d’une présence scénique dans plus de 200 films, acteur caméléon capable d'incarner un dictateur ou une figure romantique, il a notamment interprété nombre de personnages cultes issus de grandes œuvres littéraires, nées sous la plume de Jane Austen ou Suzanne Collins.

Enfin, l'Université de Magdalena, via sa maison d'édition Unimagdalena, a ouvert l’intégralité de son catalogue, disponible gratuitement et en intégralité en ligne. Cette initiative permet aux étudiants, chercheurs et lecteurs d'explorer les ouvrages, en toute tranquillité.