La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), promulguée en février 2020, a initialement ciblé les invendus alimentaires avant de s'étendre aux produits non-alimentaires, y compris les livres invendus dont la destruction est désormais prohibée. Toutefois, le recyclage par broyage reste une pratique courante. Le ministère de la Culture encourage cependant une réorientation vers le don de ces invendus.

Par ailleurs, Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des poètes depuis 2018, a présenté sa démission suite à une vive controverse provoquée par le choix de Sylvain Tesson comme parrain de la 25e édition de l'événement. Dans son communiqué, elle a exprimé son indignation face à ce qu'elle qualifie de « cabale effarante » contre lui.

Dans un autre domaine, Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek, deux cyclistes passionnés, se sont lancés le défi de parcourir la distance de Paris à Oulan-Bator à vélo. Durant leur voyage, ils explorent autant de librairies que possible, un périple suivi et relaté par ActuaLitté à travers leurs récits.

Enfin, selon une étude annuelle publiée par GfK à l'occasion du Festival d'Angoulême, le marché de la bande dessinée en France a connu une baisse en 2023. Avec 75 millions d'exemplaires vendus, les chiffres montrent une diminution de 11 % par rapport à l'année précédente, et de 14 % si l'on exclut les succès d'Astérix et de Gaston Lagaffe. Le chiffre d'affaires global a atteint 877 millions d'euros, marquant un recul de 5 %, et de 7 % sans ces deux figures emblématiques.