Visé par 37 chefs d'accusation concernant la gestion de documents classifiés à l'issue de son mandat de président des États-Unis, Donald Trump fait preuve d'un sens de la mesure et de priorités désarmantes. Fixé au 11 décembre prochain, le procès doit être reporté, assure son équipe d'avocats : l'homme d'affaires sera en effet bien trop occupé par sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.

Les éditions de l'Antilope se sont lancées dans la traduction intégrale en français d'un poème épique écrit en ancien yiddish au XVIe siècle. Il s'agit du roman courtois intitulé Pariz un Vienè, publié en 1594 à Vérone en Italie, et considéré comme le chef-d'œuvre d'Elia Levita, le plus grand auteur yiddish de la Renaissance. Cette traduction a été réalisée par Arnaud Bikard, qui a réussi le tour de force de traduire l'ensemble du texte en alexandrins.

Les Éditions Bouquins et Grasset ont annoncé la parution, le 17 août prochain, du premier tome d'un « journal-fleuve » de Yann Moix, Hors de moi. Entre rencontres, observations, expériences, tout l'univers intime et public de l'auteur de Naissance, décrié par beaucoup pour toutes les polémiques liées à son nom, et respecté pour sa plume et son franc-parler par d'autres.

France Télévisions a dévoilé ces futurs programmes pour l'année 2023-2024, parmi lesquels figurent de nombreuses adaptations de romans, qu'ils soient peu connus ou très célèbres. Quelques documentaires et émissions à la connotation littéraire complètent le tableau...

Mais aussi le prix de la traduction Inalco-Vo/Vf 2023, des oeuvres inédites de Manara exposées, Pika qui ouvre Wavetoon pour diffuser des webtoons imprimés...