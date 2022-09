Newsletters

Après une première édition en mai dernier, au succès remarqué, le festival Ouest Hurlant, sur l'univers de l'imaginaire, prépare en coulisse son retour pour l’année prochaine, et ce toujours à Rennes. Pour autant, la manifestation connaît déjà ses premiers gros changements structurels, puisque Xavier Dollo, Directeur Artistique de cette dernière, a annoncé cette semaine son départ de la direction littéraire de la partie Grand Public.

Les douze membres de l'Académie Goncourt ont dévoilé leur première sélection pour cette cuvée 2022 de la récompense littéraire qui, malgré les polémiques, reste l'une des plus convoitées. 15 titres de la rentrée littéraires sont en lice.

Iegor Gran, originaire de Moscou, journaliste et écrivain publie chez P.O.L Z comme zombie, un essai troublant. « Depuis le 24 février, tout autre sujet devenait dérisoire : ce que je redoutais depuis 20 ans a fini par arriver », nous explique-t-il. « J’ai saisi chaque occasion, pour exposer ma vision des Russes et de la Poutinie : la réalité est que l’Occident n’a pas pris la mesure du danger. Or, nous voici face à un enjeu de vie et de mort : la fin de la civilisation occidentale, devant l’avancée des zombies. »

Zuzanna Ginczanka, Sara Ginzburg de son vrai nom (1917-1945), ne laissera à la postérité qu'une poignée de textes, dont un seul recueil publié, O centaurach (À propos des centaures), en 1936. Pourtant, son aura reste puissante, y compris dans la Pologne contemporaine, pour sa résonnance avec des thèmes contemporains.

