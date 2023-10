Consumés par le feu

Deux rencontres bouleversent durablement la vie d'Ismaël : Leo, son amour de jeunesse, qu'il retrouve quelque 15 ans plus tard dans une mercerie et le concierge du collège où il a enseigné la littérature qui l'embarque dans un road trip déjanté qui le voit soigné dans un hôpital fantôme par le Dr Jivago, séduit par Marlene Dietrich et analysé par Emma Bovary. Rien de moins ... Un ton facétieux, un tourbillon d'extravagances, des personnages faits de clairs-obscurs inquiétants dans ce nouveau roman de J. Cabré qui prend un malin plaisir à nous surprendre.