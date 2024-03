BD 2020, une année entière consacrée à la bande dessinée

Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image se sont associés pour mettre en place une année de célébrations de la bande dessinée et de ses auteurs, intitulée BD 2020, tout simplement. Dans toute la France, des animations, expositions, rencontres et autres séances de dédicaces feront découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux auteurs, et offriront une place de choix aux artistes du 9e art.

Après un lancement prévu lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 30 janvier au 2 février 2020, BD 2020 se déroulera dans plusieurs lieux : les musées et les monuments historiques, les cinémas et les théâtres, les bibliothèques et les librairies, les festivals et les salons littéraires, peut-être d'autres endroits encore...

Très attendue, cette année de la bande dessinée sera aussi l'occasion, pour les auteurs, de faire entendre leurs voix : depuis plusieurs années, le quotidien des créateurs devient en effet de plus en plus difficile, dans un secteur pourtant moteur de l'édition, où la croissance est au rendez-vous. BD 2020 sera peut-être un moment de réflexion, plus profond, pour repenser le circuit de l'édition de bande dessinée.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0