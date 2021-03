Pour célébrer le français et la francophonie, une dictée en “langue belge

« Alors, écrivez-vous belge ? », interroge l'association Les éditeurs associés, qui invite les volontaires à participer à une dictée « en langue belge », en suivant un lien qui sera diffusé sur la page Facebook de la structure. Les intéressés qui ne sont pas connectés à Facebook pourront contacter directement l'association, pour obtenir le fameux lien.

Plus d'informations à cette adresse.

L'édition 2021 de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la 26e, met à l'honneur le thème de l'air, en valorisant la manière dont les mots et les langues peuvent évoquer la vie, l'aventure, la découverte et la liberté.

La bande dessinée sera à nouveau mise en avant à l'occasion de cette 26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, dans la lignée de BD2020, prolongée sur 2021.

FRANÇAIS: Leïla Slimani, marraine de la Semaine de la langue française

La Semaine de la langue française et de la Francophonie est organisée en collaboration avec le réseau OPALE (Réseau francophone des Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques). Ce réseau est composé des organismes de gestion linguistique des pays et régions francophones représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse romande, ainsi que l'Organisation internationale de la Francophonie.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0