Livres dans la boucle : Besançon au coeur de la rentrée littéraire

Livres dans la Boucle, événement phare de la rentrée littéraire, se déroule à Besançon, berceau de Victor Hugo. Le festival du livre, installé au cœur de la ville et entouré par la boucle du Doubs, offrira comme toujours son cadre enchanteur, du 20 au 22 septembre.

Cet automne, Livres dans la Boucle invite tous les amateurs de belles lettres à échanger, se divertir, et redécouvrir la puissance des mots. Événement attendu de la région, le festival rassemble passionnés de livres et acteurs locaux pour offrir un pur moment de plaisir.

Chaque année, en pleine effervescence de la rentrée littéraire, plus de 200 auteurs de romans, livres jeunesse et bandes dessinées participent à l’événement. Le festival met en lumière des écrivains en lice pour les prix littéraires de l’automne ainsi que des auteurs talentueux venus d’ailleurs.

Du 20 au 22 septembre, Besançon accueille grands lecteurs, curieux des nouveautés littéraires, fans de BD, et parents en quête de l'album parfait pour leurs enfants. Chacun y trouvera son bonheur grâce à la diversité des rencontres, spectacles, lectures, et ateliers proposés.

Enquêtes complexes, écritures aussi inquiétantes que virtuoses, le thriller sera à l’honneur cette année avec Bernard Minier pour président de cette 9e édition ! Livres dans la Boucle propose une programmation éclectique, associant littérature, musique, cinéma, théâtre, arts graphiques et culinaires. Plus de 70 rencontres, conférences, lectures, lectures-concert, performances et ateliers sont offerts gratuitement durant tout le week-end.

Que vous soyez passionné de lecture ou simplement curieux, Livres dans la Boucle vous promet une immersion fascinante dans le monde des livres.

Le succès de Livres dans la Boucle repose sur l'art de mêler littérature, musique, cinéma, théâtre, peinture et gastronomie. Chaque activité devient une occasion de découvrir un auteur, un livre, une histoire.

Les visiteurs pourront échanger avec des écrivains célèbres, auteurs de premiers romans prometteurs, scénaristes et illustrateurs talentueux. Le festival est reconnu pour sa capacité à révéler de nouveaux talents.

Pour tout savoir de la programmation de cette 9ème édition, parcourez le site. Et retrouvez toutes les informations sur cette édition dans ce dossier.

(crédits photo : Livres dans la boucle)