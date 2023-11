Editions Milan : 10 ouvrages jeunesse pour des fêtes pleines de lecture

10livrespourNoel – Le Grand Livre animé de la biodiversité", ce sont plus de 50 animations sur 10 doubles pages pour s'émerveiller de la beauté et de la richesse du vivant et comprendre son fonctionnement : naître, grandir, se nourrir, communiquer, se reproduire, collaborer, s'adapter... et réaliser que nous sommes tous liés, nous, les êtres vivants, et que nous pouvons protéger ce fragile équilibre de la vie.

Ce documentaire interactif pour enfants utilise plus de 50 animations telles que pop-up, tirettes, volets, et pages à déplier pour enseigner le fonctionnement du vivant et le rôle de chaque élément dans l'écosystème. La conception du livre est pensée pour être attrayante et accessible dès l'âge de 3 ans, avec des textes courts, simples, et un design coloré et détaillé.

L'approche du documentaire est positive, visant à initier les enfants à la biodiversité et aux grands mécanismes du vivant comme la naissance, la croissance, la nutrition, la reproduction, et l'adaptation, sans recourir à un discours alarmiste. L'objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de la nature par la compréhension et l'émerveillement.