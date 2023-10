Oh, elle parle ! Quand les femmes sortent des tableaux

Les tableaux "La Naissance de Vénus" de Botticelli, "L'Arlésienne" de Van Gogh, "Yeux bleus" de Modigliani... sont très célèbres. Mais qui sont les femmes qui ont été leur modèles ? Dans ce docu-fiction réaliste, grâce à un jeu de découpe graphique passant de face à profil, 12 modèles de tableaux célèbres prennent la parole et nous racontent leur vie de fille et de femme. Un livre animé avec des découpes Par une découpe graphique appliquée sur le tableau, Claire Zucchelli, artiste plasticienne, isole le profil du modèle du tableau, et lui donne la parole. Chaque portrait est présenté sur deux doubles pages. Sur la première double, la découpe de profil créée par Claire Zucchelli s'applique sur le tableau, isolant le visage du modèle. Sur la seconde double, le tableau est présenté dans son entier. Un jeu de portraits L'écrivaine et historienne de l'art Nathalie Dargent brosse de sa plume talentueuse 12 portraits, écrits à la première personne, de ces femmes célèbres et muettes : Jeanne Hébuterne, Gabrielle d'Estrées, Olga l'infirmière, Hortensia l'Egyptienne, Berthe Morisot, Francisca Vélasquez, Liouba la paysanne, Claudia l'Italienne, Marie Ginoux, Simonetta Vespucci, Paula Becker et Marilyn Monroe. Une écriture féministe De la petite fille à la femme faite, de l'aristocrate à la paysanne, de la médecin de l'époque romaine à la peintre des années 1900, l'auteure Nathalie Dargent, historienne de l'art, a documenté chacun de ces portraits. Elle se fait l'interprète de l'aspiration individuelle de chacune à la liberté et à l'épanouissement, autant que de la position des femmes dans la société à chacune de ces époques. Un documentaire-fiction riche d'informations sur la condition des femmes et la personnalité de chacune de ces modèles.