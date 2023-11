L'enfant, la baleine et la tempête

C'est l'automne sur l'île de Noé, et grand-mère vient lui rendre visite. Un soir de tempête, Noé n'arrive pas à dormir. Sa grand-mère décide alors de lui raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui habitait sur une île, elle aussi, et qui était amie avec une baleine. La baleine revenait chaque été, mais un jour elle ne revint pas... Un album émouvant sur la transmission et la famille A travers l'histoire d'une petite fille et de son amitié avec une baleine, c'est sa propre histoire que la grand-mère raconte à Noé. Le petit garçon découvre ainsi l'histoire de sa maison, de sa famille, et apprend à mieux connaître sa grand-mère. La relation enfant grand-parent est décrite avec une très grand justesse. Une histoire universelle A travers des mots choisis et ciselés, Benji Davies touche droit au coeur des lecteurs, qu'ils soient petits ou grands ! Un futur classique où l'émotion n'est jamais loin. Des images d'une grande finesse Avec sa sensibilité et sa délicatesse habituelle, Benji Davies crée encore une fois un univers tendre dans lequel les enfantes se projettent immédiatement. Chaque image est un véritable tableau que l'on ne se lasse pas d'admirer.