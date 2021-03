Les Prix Landerneau

Présidé par le romancier et créateur de la série Mortelle Adèle, le jury du Prix Landerneau Album jeunesse composé de 9 libraires des Espace Culturels E.Leclerc a sélectionné six titres, qui seront soumis dans les prochains jours aux votes des 1189 libraires du réseau. Destinés aux enfants entre 3 et 8 ans, écrits en français, publiés dans l’année et porteurs d’un message contribuant à initier l’enfant à la découverte du monde et de soi, les albums en lice pour cette 8e édition allient également qualités graphiques et éditoriales.