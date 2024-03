Les interviews de la rentrée littéraire 2017

ROMAN ETRANGER - Paru en 2017, le premier roman de l'Irlandaise Sally Rooney nous plonge dans la vie sentimentale et affective de Frances, une étudiante de Trinity College à Dublin au début des années 2010. Le roman de Sally Rooney arrive en France alors que la jeune écrivaine profite d'un succès critique et public considérable au Royaume-Uni et en Irlande, où, à 28 ans, elle apparaît comme l'une des principales voix littéraires de sa génération.