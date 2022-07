Newsletters

L’auteure Anne-Marie Garat est décédée à 75 ans ce 26 juillet, a annoncé mercredi le Prix Femina. Elle était une membre du jury depuis 2014 et la lauréate 1992 du prix pour son roman, Aden, paru aux éditions du Seuil. Dans son dernier récit, Humeur noire, sorti en 2021 chez Actes Sud, elle décrit le commerce négrier dans sa fille de naissance, Bordeaux.

Le monde de l’édition américain est en détresse. Preuve en est, le nombre de démissions annoncé sur Twitter par des éditeurs appartenant aux grandes maisons et groupes éditoriaux – doublées de mouvements de grève jamais vue depuis des décénnies. Le 12 mars dernier, quatre personnes quittaient deux des cinq plus grandes structures, partageant leur lettre ou leurs adieux à la profession dans un tweet. Véritable sonnette d’alarme ou nouvelle tendance des réseaux ?

En août dernier, la Région Grand Est présentait une opération destinée aux auteurs locaux, avec la perspective d’adaptations au cinéma. Cinq ouvrages avaient été retenus, tandis que 12 écrivains, en parallèle, suivaient une formation spécifique. 2022, le projet est reconduit, avec l'agence Tome 2 et l’introduction d’un volet supplémentaire : une résidence portant sur la novellisation des œuvres.

Outil de défense des missions, des moyens et du rôle des bibliothèques publiques, le manifeste de l'IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques) et de l'Unesco circule dans le milieu professionnel depuis 1994. Une longévité qui appelait aussi une mise à jour.

