13 titres dans la première sélection du Prix Booker

La première sélection du Booker Prize 2022 :

Glory (NoViolet Bulawayo, Viking)

Trust (Hernan Diaz, Picador)

The Trees (Percival Everett, Influx)

Booth (Karen Joy Fowler, Serpent’s Tail)

Treacle Walker (Alan Garner, Fourth Estate)

The Seven Moons of Maali Almeida (Shehan Karunatilaka, Sort of Books)

Small Things Like These (Claire Keegan, Faber, Ce genre de petites choses, traduit par Jacqueline Odin, Sabine Wespieser/Le Livre de poche)

Case Study (Graeme Macrae Burnet, Saraband, Une patiente, traduit par Julie Sibony, Sonatine)

The Colony (Audrey Magee, FSG)

Maps of Our Spectacular Bodies (Maddie Mortimer, Picador)

Nightcrawling (Leila Mottley, Bloomsbury, Arpenter la nuit, traduit par Pauline Loquin, Albin Michel)

After Sappho (Selby Wynn Schwartz, Galley Beggar Press)

Oh William ! (Elizabeth Strout, Viking)

À l'âge de 20 ans, Leila Mottley devient la plus jeune autrice jamais retenue au sein de la sélection du Prix Booker, dans toute l'histoire de la récompense. Mais on y trouve aussi l'auteur le plus âgé, en la personne d'Alan Garner, 79 ans. Par ailleurs, notons que trois auteurs d'un premier roman se retrouvent dans la sélection : outre Leila Mottley, Maddie Mortimer et Selby Wynn Schwartz. L'année dernière, au contraire, le Prix Booker avait laissé une large place aux auteurs confirmés, voire aux têtes d'affiche.

Une majorité des ouvrages retenus cette année a été publiée par des éditeurs indépendants. Le jury de ce Booker Prize réunit Neil MacGregor, Shahidha Bari, Helen Castor, M. John Harrison et Alain Mabanckou. 168 livres ont été lus par le jury, pour établir cette première sélection.

Une seconde sélection interviendra le 6 septembre prochain, avant l'annonce de l'ouvrage lauréat le 17 octobre 2022.

Le Prix Booker 2021 avait salué l'écrivain et dramaturge sud-africain Damon Galgut pour son roman The Promise (Chatto & Windus).