À l’Ouest de l’Europe, Rome et sa civilisation bien installée (même si un village gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur !). À l’Est, le Barbaricum, ce vaste territoire inconnu, sauvage et inexploré, qu’occupent des peuples aux noms étranges... Par Jupiter, où nos Gaulois préférés sont-ils donc allés se perdre ? Pour le découvrir, chaussez vos brogues molletonnées, enfilez un sayon bien chaud et partez sur les routes avec nos héros, à la recherche du mystérieux et terrifiant... Griffon !

La disparition, en juin dernier, de l'autrice irlandaise Lucinda Riley, avait plongé ses lecteurs du monde entier dans la tristesse. Une peine légèrement atténuée par l'annonce de prochains livres à venir au sein de la saga Les Sept Sœurs. Surprise, un polar inédit de Riley, The Murders at Fleat House, sera prochainement publié.

Pour son avant dernière étape du tour de France Dlivrable des librairies indépendantes, Coraline Passet a retrouvé Paco et Margot dans un hameau creusois, à la Limou’Zine, une librairie itinérante embarquée dans une caravane. Paco avait été libraire à Lyon et, début 2021, il a décidé de lancer cette librairie avec plusieurs amis. Il nous explique.

Consacré par son rôle dans le film Dune de Denis Villeneuve, l'acteur franco-américain Timothée Chalamet sera à nouveau en tête d'affiche d'une prochaine adaptation, cette fois inspirée par l'œuvre culte de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie... Une première image de Willy Wonka a été publiée par l'acteur lui-même.

