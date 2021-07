Newsletters

On sent déjà le vent s’engouffrer dans les brèches : bientôt, on célébrera la première moitié de l’été achevée et s’approcheront dangereusement les frimas de la rentrée.

Dans l’intervalle, l’actualité nous réserve quelques surprises, comme ce colloque IA Fiction, qui se déroulait début juin. Entre création et intelligence artificielle, les liens sont multiples et 40 chercheurs se sont retrouvés pour évoquer l’image de l’IA dans différents secteurs culturels : livre, jeu vidéo, cinéma… Mais surtout dans la création textuelle…

Autre découverte, à faire en septembre, le premier festival des bouquinistes parisiens : Paname Bouquine. Présentation dans ActuaLitté en avant-première.

Côté universitaire, toujours, une vive polémique agite, poussée par les écrits d’un certain Geoffroy Chaucer. L’auteur des Contes de Canterbury provoque des tollés, accusé d’être un violeur, raciste, antisémite et misogyne. Mais si aucune de ces accusations n’était vraie ? Et qu’en réalité, celui qui fut comme un agent secret du XIVe siècle avait bien dissimulé son jeu ?

Quant à notre époque moderne, elle se délecte d’études et d’analyses autour du livre audio. Deux, plutôt qu’une pour dresser un portrait robot des audiolecteurs. Quelques évidences, des portes ouvertes… mais aussi quelques résultats étonnants.

Enfin, un geste de la part du ministère de la Culture de Grèce : l’introduction de livres kurdes dans la Bibliothèque nationale. Une manière d’améliorer les relations entre les deux territoires, mais plus encore de favoriser les échanges.