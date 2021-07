Benacquista, Le Clézio, Appanah... 11 nouvelles en podcast avec Le 1

Deux éditeurs de livres audio, l'Américain Podium Audio et le Danois Saga Egmont, viennent de conclure un accord multilingue à long terme. Ce dernier prévoit d'investir plus d'un million € dans la traduction et la production de titres de science-fiction et de fantasy de Podium Audio, afin de les rendre accessibles sur les principaux marchés d'Europe et d'Amérique.