À la une

BookBanUSA — Une école élémentaire de Miami a limité l'accès des élèves à un poème d'Amanda Gorman, The Hill We Climb, estimant qu'il véhiculait une « incitation à la haine ». Le texte avait fait l'objet d'une plainte déposée par la mère de deux élèves, dans un État, la Floride, où les retraits et censures d'ouvrages dans les bibliothèques publiques et scolaires se multiplient.