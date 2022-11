Newsletters

Un samedi presque comme les autres, l’autrice Audrey Alwett avait rendez-vous dans une médiathèque, « avez onze apprentis magiciens ». Dans la commune de Loire-Atlantique de Batz-sur-mer, l’établissement accueillait un atelier « madeleines de réconfort ». Lequel a tourné en débat linguistique et normatif, sur la graphie de la langue française…

La dernière demeure du devenu misanthrope Louis-Ferdinand Céline, à Meudon en région parisienne, ne sera pas transformée en résidence d’écrivain ni en musée, mais louée à un particulier. Tombée en désuétude, cette maison du XIXe siècle où l’auteur a réalisé ses entretiens pour la télévision et la radio et rédigé ses textes, sera d’abord rénovée avant d’accueillir ses nouveaux locataires.

Après l'invitation faite à la BD malgache de venir se présenter à Paris en 2021, le SoBD poursuit son exploration de la bande dessinée mondiale, dont une bonne partie est peu connue dans l'Hexagone, en proposant cette année une découverte de la bande dessinée tchèque.

Près de 1,34 million d’exemplaires vendus (grand format et poche, données : Edistat) et après avoir été traduit dans le monde entier, le Prix Goncourt 2020, l’anomalie, va connaître une nouvelle vie. Le romancier l’annonce lui-même sur son compte Twitter. Celui-ci a participé à l’écriture du scénario en collaboration avec le cinéaste et ancien diplomate, Antonin Baudry, réalisateur du Chant du Loup et scénariste de la bande dessinée Quai d’Orsay, éditée en deux volumes.

Mais aussi la raréfaction des librairies au Japon, la littérature du plat pays, des livres pour réussir son CV, la Grande Librairie...