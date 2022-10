Le crépuscule des libraires : le Japon perd ses commerces 

128,1 millions d’habitants en 2010, contre 125,7 millions en 2020 : la croissance naturelle de la population est négative depuis une décade. Et de ce fait, les clients diminuent, avec pour conséquence de frapper les librairies — parmi d’autres commerces. Selon la Japan Publishing Organisation, on recense 11.952 établissements cette année, contre 16.772 en 2012 — soit une perte de près de 30 %.

Pour les anciens, le coup est dur : Takashima Shobo, 72 ans, officie à Koriyama, dans la préfecture de Fukushima. Lui qui a assisté à la raréfaction des lecteurs estime que son activité implique d’être plus attirant que jamais. Et il n’est évidemment pas seul dans ce cas : Mizuo Takashima, 67 ans, explique au Mainichi combien son travail a évolué. « La boutique ne réalise que 10 % des ventes totales. Quatre-vingt-dix pour cent des revenus proviennent de la vente aux bibliothèques scolaires et publiques », note-t-il.

De quoi obliger à des rencontres régulières avec ces établissements, pour prospecter et maintenir à flot son entreprise. Et de fait, les municipalités qui ont la responsabilité de ces espaces ont une grande responsabilité dans la survie des librairies : plutôt que d’acheter à des fournisseurs de Tokyo, privilégier les librairies locales contribue à l’économie.

Prises à la gorge

Sauf que de telles relations demeurent rares : à Tateyama, dans la préfecture de Toyama, la dernière librairie a fermé ses portes en 2015. Conscient de ce manque, le maire a cherché un nouvel opérateur, pour répondre à la demande émanant des habitants mêmes. Sauf que si certains réclament le retour d’une boutique, le précédent propriétaire analyse cruellement son échec : « Les livres ne se vendaient tout bonnement pas », parce que la population de la ville diminuait. « Même si une nouvelle librairie ouvre, je crains que cela ne demeure difficile. »

Or, si la population diminue globalement, cela implique que le taux de natalité est en chute : de quoi impacter aussi les ventes de manuels scolaires. « Honnêtement, je suis sur le point de décider de mettre la clef sous la porte : le nombre d’élèves dans les écoles a baissé, du fait de la diminution de la population », indique un libraire.

Et puis, en embuscade, constatent-ils tous, internet : le recours à la lecture en ligne, les applications et tout ce qui s'ensuit a eu un effet néfaste sur les points de vente. Avec un cercle vicieux qui se profile : « Du fait que l’on compte moins de librairies, on peut craindre que le nombre de lecteurs diminue. Le moment est venu pour toute l’industrie du livre de se serrer les coudes et de réfléchir à des contre-mesures », assure Kazuyuki Ishii, directeur général de la Fédération japonaise des librairies.

Papier contre numérique (encore...)

Pourtant, les études se poursuivent et s’alignent, pour démontrer que les étudiants préfèrent encore le papier à l’encre électronique. The Japan News fait état d’une récente enquête ayant sollicité 7000 élèves. À 45,6 %, les élèves de primaires trouvent l’imprimé plus confortable, 40,4 % pour les collégiens et 45 % pour les lycéens.

Les ebooks, sur tablette ou smartphone ne convainquent respectivement que 34,4 % des primaires, 38,5 % des collégiens et 34,9 % des lycéens. Voilà de quoi rassurer les imprimeurs, mais pour autant, l’afflux en librairies ne s’opère pas particulièrement. D’autant que derrière ces données, se dissimule une autre réalité : les garçons, eux, sont particulièrement plus convaincus que les filles par les écrans, pour lire…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; librairie de Tokyo