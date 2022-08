Newsletters

Les éditions Grasset annoncent, pour novembre prochain, un petit bijou : le chef d’œuvre d’Umberto Eco, traduit par Jean-Noël Schifano, profitera d’une édition augmentée. Et ce, parce que le roman célèbre ses 40 années — en version française. Un texte enrichi de multiples notes, pour découvrir les coulisses de l'écriture...

Avec Home Body, Le soleil et ses fleurs et Lait et miel (traduits par Sabine Rolland, chez Nil et Charleston pour le dernier), Rupi Kaur a conquis de nombreux lecteurs, aux États-Unis comme en Europe. Forte de 300.000 recueils vendus en France (chiffres Edistat), cette poétesse canadienne, née en Inde, se produira à La Cigale le 9 octobre prochain.

Scandale dans l’Empire du Milieu : le ministère de l’Éducation a sanctionné 27 personnes, pour la publication d’un ouvrage, en mai dernier. Ce dernier contenait des illustrations qualifiées d’obscènes. Après un véritable tollé, des mises à pied ont été prononcées pour les responsables de cette bien étrange parution.

La violence et les intimidations contre les bibliothécaires aux Etats-Unis ont fait une nouvelle victime. Kimber Glidden, directrice de l'établissement du comté de Boundary, dans l'Idaho, a annoncé sa démission suite aux pressions subies. La directrice reçoit en effet des menaces plus ou moins directes depuis le début de l'année et a notamment dû faire face à une pétition lancée le mois dernier. Elle dénonce une « atmosphère politique d'extrémisme ».

Mais aussi le retour d'Indignez-vous, Comix Zone, Trois mille ans à t'attendre...