Le best-seller de Stephane Hessel, Indignez-vous, adapté en BD

Sylvie Crossman & Jean-Pierre Barou, les éditeurs de cette adaptation, expliquent souhaiter, avec la complicité de sa fille et légataire Anne Hessel, « raviver le message du vieux prophète alors que ses motifs d’indignation — menaces sur la Sécu, les retraites, la presse libre, le climat… – se multiplient de jour en jour ».

Le récit, neuf et enrichi en comparaison du petit essai de Stéphane Hessel, raconte l’aventure d’un jeune homme qui s’engage dans la Résistance, s’évade de trois camps de concentration, assiste aux côtés d’Eleanor Roosevelt à la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains, ou encore débat avec le dalaï-lama, à Prague, de la non-violence.

Indignez-vous ! Éditions Indigènes. Sortie le 10 novembre.



Frédéric Debomy est l’auteur d’une dizaine de BD et de plusieurs essais et documents dont un grand nombre d’ouvrages sur la Birmanie. Parmi ses bandes dessinées, on peut citer Turquoise, avec Olivier Bramanti, aux Cahiers dessinés en 2012, Le Vertige, avec Edmond Baudoin, édité chez Cambourakis en 2014, ou encore Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes, avec Benoît Guillaume, chez Massot éditions en 2020. En 2021, il a fait paraître, Birmanie, la révolution de printemps, aux éditions Syllepse, avant Le Baiser avec Andrea Bruno chez Ici même.

Lorena Canottiere officie de son côté en tant que journaliste graphique et illustratrice. Elle a notamment publié dans Le Monde diplomatique, l’Internazionale et La Revue dessinée. Ses albums sont publiés en France par les éditions Ici même et Marabout. Elle a reçu le prix Artemisia 2018 pour Verdad, son album sur la guerre d’Espagne, en Italie, le prix Gran Guinigi 2018 pour Io più fanciullo non sono (Coconino Press/MIBACT) et, en 2021, le Premio Speciale Andersen pour Bella Ciao (EL Einaudi Ragazzi).

Né en 1917 à Berlin et mort en 2013 à Paris, Stéphane Hessel fut un écrivain, résistant et diplomate français d’origine allemande. Il aura été un ardent défenseur des droits de l’homme dans le monde et grand militant pour la paix tout au long de sa carrière diplomatique et politique.

En 2010, il publie un manifeste, Indignez-vous !, dans lequel il encourage les générations futures à conserver un pouvoir de révolte. En 2011, le chiffre de 4 millions d’exemplaires vendus dans le monde était avancé. Le terme d’« indignés » a par la suite été repris par les manifestants, notamment en France, en Espagne ou en Grèce.

L'adaptation graphique du texte paraîtra le 10 novembre de cette année.

