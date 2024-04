Une petite fille nommée Sunshine

Chrissie a toujours voulu être mère. Après 18 mois passés dans le dédale des procédures d'adoption, elle et son mari Stuart, deux musiciens de renom, apprennent qu'une petite fille prénommée Sunshine les attend. L'enfant leur arrive sans aucune histoire familiale, et tout porte à croire qu'un nouveau départ leur est offert à tous les trois. Mais quand des fragments de la vie antérieure de Sunshine commencent à s'immiscer dans la nouvelle, ce mystérieux passé prend pour Chrissie la forme de son pire cauchemar... Roman empreint d'espoir et d'amour, tout en rebondissements, Hello Sunshine met en scène une femme qui trouve sa famille parfaite et se bat pour la garder. Un livre sur le lien profond, inaltérable, qui peut unir une mère et sa fille même lorsqu'elles ne sont pas liées par le sang.