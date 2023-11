Le Spectateur. Notes 1991-2001

1991 : le Mur de Berlin vient juste de tomber, la Hongrie change de régime : c'est la fin du monopartisme, le pays devient une démocratie parlementaire et l'Occident est désormais à portée de main. Kertész, qui avait vécu des années en exil intérieur, peut désormais voyager librement, donner librement des conférences et travailler à Berlin, notamment au Wissenschaftskollege de Berlin. Pour cet observateur obstiné de l'existence, le journal intime est un compagnon permanent, dans lequel il note et commente non seulement les événements liés à la transformation politique, mais aussi ses doutes et interrogations concernant son oeuvre et sa vie privée. Accompagné d'une préface de Clara Royer, Le Spectateur est le dernier texte du prix Nobel de littérature.