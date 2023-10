Tu es née d'un roi, mais tu as épousé un tyran. Tu assistes impuissante au sacrifice qu'il fait de ton enfant. Tu l'observes déclencher une guerre sanglante. Tu joues ton rôle. Mais patiemment, tu prépares ta vengeance. TU ES CLYTEMNESTRE. Dans la Grèce antique, et à travers les yeux de son héroïne la plus flamboyante, Clytemnestre est un conte qui illustre le pouvoir et la prophétie, un roman d'amour et de haine, celui d'une reine inoubliable qui a férocement puni tout ceux qui l'avaient trahie. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Claire Desserey