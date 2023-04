Mes rituels japonais. Santé, beauté, sérénité... 20 gestes et ingrédients ancestraux qui font du bien

Santé, beauté, sérénité... 20 gestes et ingrédients ancestraux qui font du bien Le Japon est un pays qui a développé une philosophie particulière du bien-être et de la santé depuis des millénaires. Dans ce livre, June Fujiwara entame un voyage intérieur, celui de sa naissance et de son enfance passées au Japon dans les années 80-90. Dans chacun des 20 chapitres, elle partage un souvenir précis - souvent doux, parfois amer - basé sur la beauté des gestes et des rituels bien-être qui lui ont été inculqués avec discrétion, élégance et beaucoup de bienveillance. Elle délivre alors, en détail, la recette des kakis séchés, du mochi aux herbes, du chocolat au matcha et revient sur les bienfaits de l'eau de riz, de l'huile de camélia ou des poissons bleus.