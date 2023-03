Celui qui a vu la forêt grandir

Meilleur roman de l'année 2022 en Suède " Si j'avais su prédire l'avenir, je n'aurais rien fait pour l'arrêter. Le chagrin ne mesure pas le bien et le mal. Le bonheur ne s'encombre pas de la morale. " 1897. Recherchée pour avoir pratiqué des avortements, Unni fuit la Norvège avec son compagnon et son bébé. Après avoir traversé les montagnes, la famille arrive en Suède, dans la province reculée du Hälsingland, et s'installe dans une ferme délabrée, à l'endroit le plus ensoleillé de la forêt. C'est ici qu'ils construiront leur vie, à la merci d'une nature splendide et terrible, qui leur donnera autant qu'elle leur prendra. 1973. Dans la même maison, deux veuves se font face. Entre elles se dressent les secrets d'une famille dont la rudesse et la tendresse épousent celles des arbres qui les encerclent. Avec cette fresque en clair-obscur d'une famille suédoise isolée de tout, Lina Nordquist entraîne les lecteurs au coeur de la forêt, mêlant suspense et magnifiques descriptions de la nature pour un roman qui touche droit au coeur.