Kurt et Maggie se sont rencontrés lors d'une soirée arrosée à Odense. Depuis, ils s'efforcent tant bien que mal de vivre ensemble. Alors que la compagnie de bus de Kurt réalise quelques bénéfices, celui-ci cherche à investir son argent dans quelque chose de grand. C'est sans se douter que sa participation au projet d'un ferry low-cost, le Scandinavian Star, aura des conséquences dramatiques. De l'argent à flamber est le premier d'une série de sept livres autour de l'incendie volontaire du Scandinavian Star, en 1990. Fruit d'une escroquerie à l'assurance, la tragédie qui coûta la vie à 159 passagers continue de marquer douloureusement la population danoise. Asta Olivia Nordenhof signe un roman ambitieux qui met en lumière les travers de notre monde. A la fureur de vivre et aux rêves brisés de Kurt et Maggie, l'autrice mêle de brefs instants de bonheur pour en faire un texte d'une beauté profonde.