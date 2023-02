Correspondances

Ouvre originale et émouvante, où l'essai emprunte le chemin de la correspondance, de la littérature et de la poésie, où l'intime côtoie le politique, Lettres d'hiver, lettres d'été est le témoignage bouleversant de deux jeunes femmes d'aujourd'hui. Le temps d'un hiver et d'un été, Maaï et Lucille, deux amies autrices, se sont écrit pour se raconter leurs joies, leurs peines, leur travail d'écriture ; et pour Maaï, cet enfant qui ne vient pas quand Lucille, elle, a deux jeunes enfants et du mal à retrouver son équilibre. Bercées par la chaleur de leur amitié, elles cherchent et trouvent les mots afin de comprendre ce qui se joue pour elles dans cette maternité qui se dérobe : la fatigue, les fausses couches, la honte, la solitude, l'envie de s'enfuir, la détresse parfois... Mais la joie aussi, l'amour, la mer Méditerranée si belle et si fantasque, les chansons de Dalida, les livres et ces stratégies de survie qu'on échafaude ensemble. Ce qui n'était au départ qu'une conversation entre amies devient une quête essentielle et poignante, qui nous invite, toutes et tous, mères et non mères, à (ré)inventer des possibles qui nous soient justes.