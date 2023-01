Utérotopie

A la poursuite de deux jeunes lycéennes issues de quartiers cossus frappées d'anorexie sévère, un récit percutant qui capte les débordements de vie de ces corps meurtris, marqués au fer rouge de leur appartenance nobiliaire et de la maladie. Des corps essoufflés en quête d'ivresse et de rituels fantasques... Dans le creuset de ses réflexions autour des pouvoirs de l'image, et des normes délétères qui la conditionnent, Espedite resserre ici la focalisation sur le corps social et politique tout entier.