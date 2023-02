Le vol du boomerang

Australie, Bridgestone World Solar Challenge : la célèbre course de voitures propulsées à l'énergie solaire rassemble des équipes du monde entier. Jeune aborigène tout juste promu docteur en physique des particules à la force de son travail, Jimmy Stonefire n'a qu'un rêve, remporter le trophée pour sensibiliser le monde entier à la cause de son peuple, bafoué et réduit à la misère. Mais dans un pays ravagé par les incendies et les troubles sociaux, menaces et mouvements de solidarité vont se télescoper sur son passage. UN SUSPENSE HALETANT PAR UN MAITRE DU ROMAN D'ACTION QUI NOUS IMMERGE AUX COTES DES ABORIGENES JUSQU'A LA LIGNE D'ARRIVEE !