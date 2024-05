Thor Tome 2 : Dieu des marteaux

Suite aux événements récents, Thor a décidé de renoncer temporairement à Mjolnir pour partir en quête spirituelle. Mais voilà que quelqu'un dérobe le marteau enchanté et s'en sert pour massacrer des peuples entiers ! Qui est derrière ces crimes ? La réponse est déconcertante, même pour le Dieu du Tonnerre. Donny Cates (King in Black) poursuit la formidable saga qui confronte Thor à sa propre mortalité. Après avoir affronté Galactus et Donald Blake, c'est maintenant à son propre marteau que le fils d'Odin doit faire face ! Comme pour le premier volume, une partie de cet album est illustrée par la star montante Nic Klein (100% MARVEL : INCREDIBLE HULK).